الذهب يصعد وسط تداولات ضعيفة

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط تعاملات ضعيفة، مدعومة بتراجع الدولار، في ظل مراقبة الأسواق لاتجاه معدل التضخم.

أسعار الذهب اليوم

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.40 دولارا للأوقية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1827.70 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24 دولارا.

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أسعار الذهب في المملكة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 219.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.24 ريال.

عيار 21 يسجل 192.09 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.09 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.65 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.06 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.76 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6827 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1537 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,527 ريال.