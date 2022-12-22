وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
منسق إدارة المرافق:
المؤهلات والخبرات:
- درجة التقنية و / أو البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة الإدارية و / أو الدعم الفني في بيئة مماثلة.
- شهادة في إدارة المرافق ميزة إضافية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).
- معرفة عملية باللغة العربية (مفضل).
مدير الجودة والأداء:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة البناء أو مجال ذي صلة.
- تجربة تقدمية في دور مماثل.
- مطلوب ASQ أو شهادة مماثلة.
- تعد شهادات PMP و QCM و QAM ميزة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا / كتابة).
- المعرفة العملية للغة العربية ميزة.
- تعتبر الخبرة في ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 41001 ميزة.
مسؤول التخطيط المالي والميزنة:
المسؤوليات:
- لتخطيط العمليات المحاسبية المتعلقة بـ KAPSARC وإدارتها والتحكم فيها ، بما في ذلك تنفيذ السياسات المحاسبية والأنظمة المالية ، وقيادة أنشطة الدمج الشهرية والإشراف على عمليات الترحيل على GL وأنشطة التسوية لضمان إكمال جميع الأنشطة في الوقت المناسب ، مع ضمان الدقة والمواءمة مع مبادئ المحاسبة و إطار أعمال.
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مساعد أول – أسواق الكربون:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة دكتوراه. في تخصص ذي صلة ، أو درجة الماجستير ذات الصلة بالإضافة إلى خبرة تعادل درجة الدكتوراه. مستوى.
- من خمس إلى عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجالات اقتصاديات الطاقة وسياسات تغير المناخ والاستدامة البيئية ، ويفضل أن يكون ذلك داخل منظمة بحثية أو حكومة أو منظمة دولية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).
الزميل الأول – تقنيات إزالة الكربون:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة دكتوراه. في تخصص ذي صلة ، أو درجة الماجستير ذات الصلة بالإضافة إلى خبرة تعادل درجة الدكتوراه. مستوى.
- عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجالات اقتصاديات الطاقة وسياسات تغير المناخ والاستدامة البيئية ، ويفضل أن يكون ذلك داخل منظمة بحثية أو حكومة أو منظمة دولية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).
تقييم دورة حياة الزميل (LCA):
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو النقل / الهندسة المدنية أو الجيوماتيكية مع الدورات الدراسية و / أو الخبرة البحثية في استخدام الأراضي والتخطيط الحضري أو الاقتصاد الحضري مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- درجة الدكتوراه في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة. مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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