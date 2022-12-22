وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق إدارة المرافق:

المؤهلات والخبرات:

درجة التقنية و / أو البكالوريوس في مجال ذي صلة.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة الإدارية و / أو الدعم الفني في بيئة مماثلة.

شهادة في إدارة المرافق ميزة إضافية.

إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).

معرفة عملية باللغة العربية (مفضل).

مدير الجودة والأداء:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة البناء أو مجال ذي صلة.

تجربة تقدمية في دور مماثل.

مطلوب ASQ أو شهادة مماثلة.

تعد شهادات PMP و QCM و QAM ميزة.

إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا / كتابة).

المعرفة العملية للغة العربية ميزة.

تعتبر الخبرة في ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 41001 ميزة.

مسؤول التخطيط المالي والميزنة:

المسؤوليات:

لتخطيط العمليات المحاسبية المتعلقة بـ KAPSARC وإدارتها والتحكم فيها ، بما في ذلك تنفيذ السياسات المحاسبية والأنظمة المالية ، وقيادة أنشطة الدمج الشهرية والإشراف على عمليات الترحيل على GL وأنشطة التسوية لضمان إكمال جميع الأنشطة في الوقت المناسب ، مع ضمان الدقة والمواءمة مع مبادئ المحاسبة و إطار أعمال.

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مساعد أول – أسواق الكربون:

المؤهلات والخبرات:

شهادة دكتوراه. في تخصص ذي صلة ، أو درجة الماجستير ذات الصلة بالإضافة إلى خبرة تعادل درجة الدكتوراه. مستوى.

من خمس إلى عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجالات اقتصاديات الطاقة وسياسات تغير المناخ والاستدامة البيئية ، ويفضل أن يكون ذلك داخل منظمة بحثية أو حكومة أو منظمة دولية.

إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).

الزميل الأول – تقنيات إزالة الكربون:

المؤهلات والخبرات:

شهادة دكتوراه. في تخصص ذي صلة ، أو درجة الماجستير ذات الصلة بالإضافة إلى خبرة تعادل درجة الدكتوراه. مستوى.

عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجالات اقتصاديات الطاقة وسياسات تغير المناخ والاستدامة البيئية ، ويفضل أن يكون ذلك داخل منظمة بحثية أو حكومة أو منظمة دولية.

إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).

تقييم دورة حياة الزميل (LCA):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو النقل / الهندسة المدنية أو الجيوماتيكية مع الدورات الدراسية و / أو الخبرة البحثية في استخدام الأراضي والتخطيط الحضري أو الاقتصاد الحضري مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

درجة الدكتوراه في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة. مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم: