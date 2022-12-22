الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»
٠٥:٤٩:٠٩ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق إدارة المرافق:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة التقنية و / أو البكالوريوس في مجال ذي صلة.
  • ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة الإدارية و / أو الدعم الفني في بيئة مماثلة.
  • شهادة في إدارة المرافق ميزة إضافية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).
  • معرفة عملية باللغة العربية (مفضل).

مدير الجودة والأداء:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة البناء أو مجال ذي صلة.
  • تجربة تقدمية في دور مماثل.
  • مطلوب ASQ أو شهادة مماثلة.
  • تعد شهادات PMP و QCM و QAM ميزة.
  • إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا / كتابة).
  • المعرفة العملية للغة العربية ميزة.
  • تعتبر الخبرة في ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 41001 ميزة.

مسؤول التخطيط المالي والميزنة:

المسؤوليات:

  • لتخطيط العمليات المحاسبية المتعلقة بـ KAPSARC وإدارتها والتحكم فيها ، بما في ذلك تنفيذ السياسات المحاسبية والأنظمة المالية ، وقيادة أنشطة الدمج الشهرية والإشراف على عمليات الترحيل على GL وأنشطة التسوية لضمان إكمال جميع الأنشطة في الوقت المناسب ، مع ضمان الدقة والمواءمة مع مبادئ المحاسبة و إطار أعمال.

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مساعد أول – أسواق الكربون:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة دكتوراه. في تخصص ذي صلة ، أو درجة الماجستير ذات الصلة بالإضافة إلى خبرة تعادل درجة الدكتوراه. مستوى.
  • من خمس إلى عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجالات اقتصاديات الطاقة وسياسات تغير المناخ والاستدامة البيئية ، ويفضل أن يكون ذلك داخل منظمة بحثية أو حكومة أو منظمة دولية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).

الزميل الأول – تقنيات إزالة الكربون:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة دكتوراه. في تخصص ذي صلة ، أو درجة الماجستير ذات الصلة بالإضافة إلى خبرة تعادل درجة الدكتوراه. مستوى.
  • عشر سنوات من الخبرة المهنية في مجالات اقتصاديات الطاقة وسياسات تغير المناخ والاستدامة البيئية ، ويفضل أن يكون ذلك داخل منظمة بحثية أو حكومة أو منظمة دولية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية (محادثة / كتابة).

تقييم دورة حياة الزميل (LCA):

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو النقل / الهندسة المدنية أو الجيوماتيكية مع الدورات الدراسية و / أو الخبرة البحثية في استخدام الأراضي والتخطيط الحضري أو الاقتصاد الحضري مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
  • درجة الدكتوراه في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة. مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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