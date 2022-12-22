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هزّت الأردن.. مراهقة تنهي حياة 3 أفراد من عائلتها
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هزّت الأردن.. مراهقة تنهي حياة 3 أفراد من عائلتها

هزّت الأردن.. مراهقة تنهي حياة 3 أفراد من عائلتها

هزّت الأردن.. مراهقة تنهي حياة 3 أفراد من عائلتها
٠٥:٣٧:٣٥ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة هزت الشارع الأردني، أقدمت فتاة ، على إنهاء 3 أفراد من عائلتها، وإصابة آخرين بجروح.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، عن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، أن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد، شمالي بلاد، بإقدام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر بإطلاق النار على عدد من أفراد أسرتها.

وأضاف أن الحادثة قد وقعت إثر خلافات عائلية، لتقدم تلك المراهقة التي لم يتم الكشف عن هويتها على إطلاق النار.

وأوضح أن  الواقعة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة اثنين آخرين بجراح، وأن جميعهم من أفراد عائلة الفتاة.

وقد جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض على المراهقة وضبط السلاح الناري المستخدم وخضوعها للتحقيقات من قبل الجهات المعنية.

قتلى ومصابون في حادث مروع بالأردن

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