الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تعليم الكويت» توقف إجراءات تعيين المعلمين
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«تعليم الكويت» توقف إجراءات تعيين المعلمين

«تعليم الكويت» توقف إجراءات تعيين المعلمين

«تعليم الكويت» توقف إجراءات تعيين المعلمين
٠٦:٠٥:١٣ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التربية الكويتية وقف إجراءات تعيين المعلمين الكويتيين والمقيمين مؤقتاً، على أن تستأنف إجراءات التعيين للالتحاق بمدارس التعليم العام وسد النقص مطلع الفصل الدراسي الثاني وتحديدًا في 29 يناير المقبل.

وأحاط قطاع التعليم العام،  نظيره الإداري علماً بوقف اجراءات تعيين أعضاء الهيئة التعليمية مؤقتاً، «حيث كان آخر موعد لتسليم العمل في إجراءات التعيين في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي لغير الكويتيين يوم الخميس 8 سبتمبر، والكويتيين 15 ديسمبر الجاري»، حسب “القبس”.

وفسرت مصادر، سبب وقف التعيين بانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع المناطق التعليمية واقتراب إجازة الربيع وإغلاق المدارس خلال هذه الفترة.

وحدد قطاع التعليم العام موعد دوام المعلمين والمعلمات في المدارس للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023 يوم الأحد 29 يناير2023.

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الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت وزارة التعليم الكويتية وقف إجراءات تعيين المعلمين

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