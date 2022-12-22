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250 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10215 نقطة
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250 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10215 نقطة

250 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10215 نقطة

250 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10215 نقطة
٠٤:٥٩:٣٥ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 61.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10215.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء الرسمية لسوق الأسهم – 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ربحية

وكانت أسهم شركات: سايكو، وأمانة للتأمين، والإنماء طوكيو م، والتطويرية الغذائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التأمين العربية، وسلوشنز، وكابلات الرياض، والوطنية للتعليم، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.38 % و 3.47 %.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، والتعمير، والتصنيع، وعناية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وشمس، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.91 نقطة ليقفل عند مستوى 18680.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2616 صفقة.

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