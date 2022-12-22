بالقطيف.. القبض على مواطنين لاعتدائهما على آخر بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، أنها ألقت القبض على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته.

المعتدى عليه تلقى الرعاية الطبية

وأوضحت أن المعتدى عليه تلقى الرعاية الطبية وغادر المستشفى – ولله الحمد ـ، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أمير الشرقية يستقبل مدير الأمن العام

وقبل أيام، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعددًا من قادة القطاعات الأمنية على مستوى المملكة.

وثمن سموّه الدور الذي يقوم به رجال الأمن لحماية الوطن والحرص على حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن القطاعات الأمنية حققت العديد من الإنجازات بفضل الرعاية والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب الفريق محمد البسامي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته المستمرة لجهود القطاعات الأمنية.

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