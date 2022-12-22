«موانئ» تكشف عن إنشاء منطقة لوجستية جديدة في ميناء الملك عبد العزيز

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز مع شركة MEDLOG الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة وذلك تحت رعاية “صالح الجاسر” وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

والشهر الماضي، أضافت شركة “SEA LEAD” خدمة الشحن الجديدة “FAM” بميناء الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، بما يُسهم في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم الحركة التجارية وتوفير طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين.

وفي وقت سابق، كشفت عن إضافة شركة “Maersk” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “Shaheen Express” إلى ميناء الملك عبدالعزيز، التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية مع شبه القارة الهندية والخليج العربي.

وتسعى الهيئة لتحقيق هدفها الإستراتيجي “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية”؛ اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

ربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بـ 3 موانئ عالمية

وتُسهم الخدمة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 3 موانئ عالمية هي “ميناء جبل علي، ميناء موندرا، ميناء بيبافاف” من خلال سفينتين بطاقة استيعابية تصل إلى 1700 حاوية قياسية مرة واحدة أسبوعيًا، بما يُسهم في مضاعفة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية بوجود خيار جديد أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين.

وشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال عام 2022م إضافة عدد من الخطوط وخدمات الشحن الملاحية الجديدة من بينها خدمة الشحن “FAM” التابعة لشركة “Sea Lead” بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، وخدمة “EJBS” المضافة من الخط الملاحي “Emirates Shipping Line”، والخط الملاحي “GIX2” المضاف من شركة “ALADIN EXPRESS DMCC”.

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