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رئيس «اعتناء»: الدولة تسعى لتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية لتحقيق أفضل سعر وجودة (فيديو)
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رئيس «اعتناء»: الدولة تسعى لتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية لتحقيق أفضل سعر وجودة (فيديو)

رئيس «اعتناء»: الدولة تسعى لتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية لتحقيق أفضل سعر وجودة (فيديو)

رئيس «اعتناء»: الدولة تسعى لتنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية لتحقيق أفضل سعر وجودة (فيديو)
٠٤:٥٠:١٢ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال منذر النهاري، رئيس شركة اعتناء للموارد البشرية، إن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتوقيع اتفاقيات العمالة المنزلية من عدد من البلدان لتوفير مصادر أمام المواطن تناسب احتياجاته.

وأضاف النهاري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الدول المرسلة للعمالة أصبحت تتلقى طلبات جديدة من دول أخرى تريد العمالة، مثل ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، حتى بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان ومصر.

تزايد الطلب على العمالة المنزلية

وأشار إلى أن تزايد الطلب على العمالة، جعل تلك الدول المرسلة لها تضع اشتراطات معينة مثل ما فعلته “الفلبين”، وبدأت كذلك في رفع الأسعار.

وعما إذا كانت هناك أزمة في شح العاملات المنزليات بالسوق السعودي، أضاف: “الوزارة تسعى لتنويع المصادر بشكل يحقق أفضل سعر وجودة ومراعاة احتياجات المواطن”.

وصول أولى دفعات العمالة التايلندية اليوم

ووصلت أولى دفعات العاملات المنزليات من تايلند إلى المملكة، صباح اليوم الخميس، فيما ينتظر وصول الدفعات الأخرى خلال الأيام التالية، استجابة لاتفاقية توظيف العمالة المنزلية التي تم توقيعها بين المملكة وتايلند.

وسعت المملكة – خلال الفترات الماضية – لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول لاستقدام العمالة المنزلية منها، حتى لا تعتمد على مصدر واحد فقط، وتضطر للاستجابة إلى مطالبه المتزايدة في هذا الشأن.

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