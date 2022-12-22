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إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. طائرة إخلاء طبي تصل إندونيسيا لنقل مواطن ومواطنة
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إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. طائرة إخلاء طبي تصل إندونيسيا لنقل مواطن ومواطنة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. طائرة إخلاء طبي تصل إندونيسيا لنقل مواطن ومواطنة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. طائرة إخلاء طبي تصل إندونيسيا لنقل مواطن ومواطنة
٠٤:٣٦:٤٤ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصلت طائرة إخلاء طبي إلى إندونيسيا، وذلك لنقل مواطن ومواطنة.

المواطنان تعرّضا لحالات صحية حرجة

 ووصلت طائرة الإخلاء الطبي إلى إندونيسيا، لنقل مواطن ومواطنة من منطقتين مختلفتين بعد تعرضهما لحالات صحية حرجة تستدعي نقلهم إلى المملكة.

نقل مواطن إلى أرض الوطن

وقبل أيام، أعلنت سفارة المملكة في المغرب عن نقل مواطن إلى أرض الوطن بطائرة إخلاء طبي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج.

بيان لسفارة المملكة في المغرب

وقالت السفارة في بيان لها: «قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي الأربعاء 14 / 12/ 2022م بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة».

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