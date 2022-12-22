«تقويم التعليم» تعتمد معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه اعتمد معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، التي تضمنت ثلاثة أنواع من المعايير هي:

1 – معايير مؤسسات التدريب العسكري التي ينتهي التدريب فيها بشهادة إتمام دورة.

2 – معايير ضمان الجود والاعتماد لبرامج التعليم العسكري التي ينتهي التعليم فيها بحصول الدارس على مؤهل.

3 – معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العسكري وتطبق على المؤسسات التي ينتهي التعليم فيها بمؤهل.

الاعتماد الأكاديمي العسكري أداة لتحقيق ضمان الجودة

وأوضح أن معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري، تعد أداة أساسية ومهمة في التخطيط وتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد، ومرتكزًا أساسيًا في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.

بناء معايير تسهم في تعزيز الجودة

وأضاف أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، بدأ في إعداد المعايير بهدف بناء معايير تسهم في تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وتحسين جودة المخرجات، وكان التركيز في إعداد المعايير على جودة المخرجات، وتقديم نموذج مرن فعال يقود إلى اعتماد عالي الأثر، مؤكدًا أن المعايير، تم إعدادها وفق منهجية علمية واضحة تضمنت:

1 – دراسة التوجيهات الوطنية.

2 – المقارنة المرجعية مع جهات عالمية.

3 – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.

4 – إشراك أصحاب المصلحة في تحكيم المعايير.

5 – التطبيق التجريبي لها لمعرفة مناسبتها وقابليتها للتطبيق.

وفي وقت سابق، أقر المجلس، إنشاء مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها باسم «المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري» إنفاذاً لتوجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز بما يقدمه من أعمال وخدمات سيكون رافداً لمسيرة التعليم والتدريب العسكري بما يعزز الجودة في هذا النوع من التعليم والتدريب ويسهم في تحسين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، علمًا بأن المركز أنهى أعماله التأسيسية لاستقبال طلبات الاعتماد.

اقرأ أيضًا:

توضيح من تقويم التعليم حول عدد مرات التسجيل في اختبار القدرات خلال العام