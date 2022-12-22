«الأرصاد» تكشف كميات الأمطار الساقطة على مطاري الملك عبد العزيز والطائف الدولي

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة مكة المكرمة.

ونشر المركز “إنفوجرافًا” لتوضيح الكميات الساقطة بالملليمتر:

1- جدة (مطار الملك عبد العزيز) من 2 إلى 41، مشيرًا إلى أن أعلى كمية تم تسجيلها كانت في شهر ديسمبر يوم 30 في عام 2010.

2- الطائف (مطار الطائف الدولي) من 0.2 إلى 24.5 أعلى كمية في شهر ديسمبر يوم 19 عام 1985.

التحذيرات السبعة عند التعامل مع الأمطار

تمحورت التحذيرات السبعة حول الآتي:

1-البقاء في مكان آمن.

2-إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.

3-عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

4-استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه.

5-الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

6-تعليق الدراسة وبالتالي عدم الذهاب للمدارس والبقاء في المنازل.

7-التبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

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