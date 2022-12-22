«الأرصاد» تكشف كميات الأمطار الساقطة على مطاري الملك عبد العزيز والطائف الدولي
تواصل – فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة مكة المكرمة.
ونشر المركز “إنفوجرافًا” لتوضيح الكميات الساقطة بالملليمتر:
1- جدة (مطار الملك عبد العزيز) من 2 إلى 41، مشيرًا إلى أن أعلى كمية تم تسجيلها كانت في شهر ديسمبر يوم 30 في عام 2010.
2- الطائف (مطار الطائف الدولي) من 0.2 إلى 24.5 أعلى كمية في شهر ديسمبر يوم 19 عام 1985.
التحذيرات السبعة عند التعامل مع الأمطار
تمحورت التحذيرات السبعة حول الآتي:
1-البقاء في مكان آمن.
2-إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.
3-عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.
4-استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه.
5-الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.
6-تعليق الدراسة وبالتالي عدم الذهاب للمدارس والبقاء في المنازل.
7-التبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.
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