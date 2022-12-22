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«الأرصاد» تكشف كميات الأمطار الساقطة على مطاري الملك عبد العزيز والطائف الدولي

«الأرصاد» تكشف كميات الأمطار الساقطة على مطاري الملك عبد العزيز والطائف الدولي

«الأرصاد» تكشف كميات الأمطار الساقطة على مطاري الملك عبد العزيز والطائف الدولي
٠٤:٣٨:٤٠ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كمية الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة مكة المكرمة.

ونشر المركز “إنفوجرافًا” لتوضيح الكميات الساقطة بالملليمتر:

1- جدة (مطار الملك عبد العزيز) من 2 إلى 41، مشيرًا إلى أن أعلى كمية تم تسجيلها كانت في شهر ديسمبر يوم 30 في عام 2010.

2- الطائف (مطار الطائف الدولي) من 0.2 إلى 24.5 أعلى كمية في شهر ديسمبر يوم 19 عام 1985.

التحذيرات السبعة عند التعامل مع الأمطار

تمحورت التحذيرات السبعة حول الآتي:

1-البقاء في مكان آمن.

2-إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.

3-عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

4-استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه.

5-الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

6-تعليق الدراسة وبالتالي عدم الذهاب للمدارس والبقاء في المنازل.

7-التبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

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