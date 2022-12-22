«التجارة» تنقل خدمة السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن نقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال «منصة الأعمال»، التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من تلك الخطوة هو أن تكون الخدمات ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها مُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة.

مميزات المنصة والمركز

1- توفر المنصة خدمات تقدمها عدة جهات حكومية أبرزها وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية.

2- يقدم المركز أكثر من 750 خدمة في مكان واحد من خلال 16 فرعًا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة.

3- المركز يقترح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة.

4- أبرز الخدمات التي يقدمها المركز كذلك: إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية.

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