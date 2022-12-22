«الدفاع الروسية»: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في دونيتسك

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في دونيتسك، مع تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في دونيتسك وميكولايف وزابوروجيا.

مقتل نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا

وأوضحت أن قواتها تواصل التقدم في محور دونيتسك وتقتل نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا.

وأكد الكرملين، أن الرئيسين بايدن وزيلينسكي يرفضان الاستماع للمخاوف الروسية، الولايات المتحدة تواصل القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني، إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تطيل من معاناة الشعب الأوكراني.

لا توجد دعوة سلام حقيقية من واشنطن وكييف

وأضاف أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتبع طريق توسيع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مما يعرقل التوصل لتسوية سريعة، مؤكدًا أنه لم تكن هناك دعوة سلام حقيقية من بايدن وزيلينسكي ولم يكن هناك تحذير من قصف المباني السكنية بدونباس، لافتًا إلى أن توسيع قائمة الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا لن يعرقل تحقيق أهداف عملية روسيا العسكرية.

إصابة رئيس حكومة دونيتسك

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام روسية عن إصابة رئيس حكومة دونيتسك الموالي لروسيا في قصف أوكراني على مطعم جنوبي المدينة.

كييف وواشنطن تهدفان لاستمرار الصراع

وكشف سفير روسيا بواشنطن، أن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تدل على أنه وقادة أمريكا لا يريدون السلام وغير جاهزين له، مبينًا أن كييف وواشنطن تهدفان لاستمرار الصراع وقتل جنودنا وزيادة ربط نظام أوكرانيا باحتياجات واشنطن.

وخلال خطابه اليوم للكونجرس الأمريكي قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: إن ملايين الأوكرانيين سيعانون من نقص وسائل التدفئة بسبب القصف الروسي، مؤكدًا أن السبيل لدعم مقترح أوكرانيا للسلام هو أن تظل القيادة الأمريكية في دعم أوكرانيا صلبة ومن الحزبين، مشيرًا إلى أن المسيرات الإيرانية تشكل تهديدًا لبنيتنا التحتية الحيوية.

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