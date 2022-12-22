الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الداخلية» تُحذّر من الحصول على البيانات السرية للمواطنين بهذه الطريقة
منها 100 ألف ريال.. 3 عقوبات حال تمكين العمالة من العمل لحسابهم أو لدى الغير
1.374 تريليون ريال حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى أكتوبر 2022
والد بندر القرهدي «مغدور جدة» يروي تفاصيل أيامه الأخيرة
هيئة الملكية الفكرية: «نستثمر في الأفكار والعقول لنتخطى حدود المعقول»
لمواجهة الأمطار.. «أمانة جدة» تهيئ أكثر من 3822 فردًا و1490 معدة وآلية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الداخلية» تُحذّر من الحصول على البيانات السرية للمواطنين بهذه الطريقة

«الداخلية» تُحذّر من الحصول على البيانات السرية للمواطنين بهذه الطريقة

«الداخلية» تُحذّر من الحصول على البيانات السرية للمواطنين بهذه الطريقة
٠٤:٢٢:٤١ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية من التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على البيانات السرية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ “تويتر”: إحذر التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على بياناتك السرية.

4 طرق للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

1- مراجعة أقرب مركز شرطة.

2- عبر تطبيق كلنا أمن.

3- الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

4- الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من طرق الاحتيال المالي.

 4 طرق رئيسة للاحتيال المالي

1- انتحال صفة غير صحيحة.

2- تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار جهة موثوقة.

3- رسائل نصية مجهولة المصدر.

4- مواقع تسوق مزيفة.

تحذير من المواقع والحسابات المزيفة

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت تنبيهًا مهمًا بخصوص المواقع والحسابات المزيفة، محذرة من أنها تنتحل صفة غير صحيحة.

فيما حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة من رسائل احتيالية تحوي بصمات المحتالين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن تلك الرسائل تبدو لأول وهلة طبيعية لكن بصمات المحتال تختفي بين حروفها”.

وقدمت اللجنة مثالين عن النماذج المزيفة التي لن يرسلها البنك لأي عميل، والتي يستخدمها المحتالون للنصب على عملاء البنوك وهما:

– حدث بياناتك الشخصية حتى لا يتم غلق حسابك.

– يُرجى إتمام عملية التحقيق من تفعيل الحساب عبر إرسال صورة بطاقتك البنكية مع كلمة المرور.

اقرأ أيضًا:

«الداخلية» تحذر: هذه طرق الاحتيال المالي وكيفية مواجهتها

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الانتحال الانتحال المالي الداخلية السعودية وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
مغادرة أولى طلائع المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» في ماليزيا

مغادرة أولى طلائع المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» في ماليزيا

١٢:٥٨ ص، الخميس، ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
أعضاء بـ«الشورى»: «المهن الحرجة» حق للمواطنين

أعضاء بـ«الشورى»: «المهن الحرجة» حق للمواطنين

٠٣:٥٥ م، السبت، ١٢ نوفمبر ٢٠١٦
القصة الكاملة .. قاضي مصري متهم بقتل زوجته المذيعة الشهيرة في قبضة الأمن بعد أيام من الهرب

القصة الكاملة .. قاضي مصري متهم بقتل زوجته المذيعة الشهيرة في قبضة الأمن بعد أيام من الهرب

١١:٤٩ ص، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
بقوة 7.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب الساحل الشرقي لتايوان

بقوة 7.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب الساحل الشرقي لتايوان

١١:٤٢ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *