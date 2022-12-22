«الداخلية» تُحذّر من الحصول على البيانات السرية للمواطنين بهذه الطريقة

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية من التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على البيانات السرية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ “تويتر”: إحذر التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على بياناتك السرية.

4 طرق للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

1- مراجعة أقرب مركز شرطة.

2- عبر تطبيق كلنا أمن.

3- الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

4- الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من طرق الاحتيال المالي.

4 طرق رئيسة للاحتيال المالي

1- انتحال صفة غير صحيحة.

2- تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار جهة موثوقة.

3- رسائل نصية مجهولة المصدر.

4- مواقع تسوق مزيفة.

تحذير من المواقع والحسابات المزيفة

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت تنبيهًا مهمًا بخصوص المواقع والحسابات المزيفة، محذرة من أنها تنتحل صفة غير صحيحة.

فيما حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة من رسائل احتيالية تحوي بصمات المحتالين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن تلك الرسائل تبدو لأول وهلة طبيعية لكن بصمات المحتال تختفي بين حروفها”.

وقدمت اللجنة مثالين عن النماذج المزيفة التي لن يرسلها البنك لأي عميل، والتي يستخدمها المحتالون للنصب على عملاء البنوك وهما:

– حدث بياناتك الشخصية حتى لا يتم غلق حسابك.

– يُرجى إتمام عملية التحقيق من تفعيل الحساب عبر إرسال صورة بطاقتك البنكية مع كلمة المرور.

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