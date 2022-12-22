«منظمة حقوقية»: عشرات المحتجين المعتقلين في إيران يواجهون هذا الخطر

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كشفت منظمة حقوقية كردية، أن ما لا يقل عن 58 من المحتجين المعتقلين في إيران يواجهون خطر الإعدام.

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 506 قتلى

وأعلنت وكالة «إرانا» لحقوق الإنسان، التي تراقب التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في إيران، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات الأخيرة بلغت حتى الثلاثاء 21 ديسمبر 506 قتلى، مؤكدة مقتل 506 أشخاص منذ 17 سبتمبر وبداية موجة الاحتجاجات في إيران حتى الثلاثاء الجاري، 66 منهم من قوات الأمن.

القتلى دون سن 18 عامًا 69 شخصًا

وأوضحت أن حصيلة القتلى دون سن 18 عامًا بلغت 69 شخصًا، إلى جانب بعض المراهقين الذين قُتلوا، بمن فيهم نيكا شاكرامي وكيان بيرفلك، أصبحوا رموزًا لهذه الاحتجاجات.

اعتداء على عدد من النساء المحتجزات في السجون

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»عن وقوع اعتداء على عدد من النساء المحتجزات في السجون الإيرانية وتهديدات بالاغتصاب، وذلك بناء على مقابلات مع 14 ضحية وشاهدات وعائلات 3 من المعتقلات.

الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين

كما أكد المندوب الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في إشارة إلى الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين والمؤسسات التي تشارك في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن منتظري أثناء انتفاضة الشعب الإيراني في سبتمبر، أصدر أمرًا مباشرًا بأحكام قاسية ضد المتظاهرين.

أمريكا تفرض حزمة عقوبات على النظام

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه واشنطن، عقوبات تشمل المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، وحسن حسن زاده، وصادق حسيني، قادة الحرس الثوري في طهران وكردستان، ورئيس مقر الفضاء الإلكتروني مسلم معين ونائب منظمة الباسيج حسين معروفي.

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