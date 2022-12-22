لهذه الأهداف.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

تواصل – واس:

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

تحفيز الإبداع والابتكار لخمسة أعوام قادمة

وأكد سمو ولي العهد، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

المملكة لديها عقول وطاقات شغوفة بالابتكار

وقال سموه: «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتسهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين».

أربع ركائز أساسية للملكية الفكرية

ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، فقد ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي:

1 – توليد الملكية الفكرية.

2 – إدارة الملكية الفكرية.

3 – حماية الملكية الفكرية

4 – الاستثمار التجاري للملكية الفكرية

وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.