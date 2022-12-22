الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«النمر» يُحذّر من غلق الأبواب على كبار السن أثناء النوم.. ويكشف السبب
«منظمة حقوقية»: عشرات المحتجين المعتقلين في إيران يواجهون هذا الخطر
اليوم.. سبب مفاجئ يدفع الولايات المتحدة لإلغاء أكثر من 1116 رحلة جوية
لهذه الأهداف.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
لأول مرة.. إيلون ماسك يبرر السقوط المفاجئ لأسهم «تسلا»
ظهر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة رابغ بمنطقة مكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذه الأهداف.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

لهذه الأهداف.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

لهذه الأهداف.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
٠٢:٢٧:٢٠ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

تحفيز الإبداع والابتكار لخمسة أعوام قادمة

وأكد سمو ولي العهد، تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في المملكة لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

المملكة لديها عقول وطاقات شغوفة بالابتكار

وقال سموه: «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتسهم في نمو المنشآت، كما ستمكن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين».

أربع ركائز أساسية للملكية الفكرية

ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، فقد ارتكزت الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية وهي:

1 – توليد الملكية الفكرية.

2 – إدارة الملكية الفكرية.

3 – حماية الملكية الفكرية

4 – الاستثمار التجاري للملكية الفكرية

وتحقيقاً لهذه الركائز، فإنه سيتم العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى العالم وذلك من خلال أهداف الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الإستراتيجية الوطنية الابتكار الاستثمار الملكية الفكرية النمو الاقتصادي ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس بلدية المخواة لـ«تواصل»: فتح مصرف «الراجحي» بعد أخذ التعهدات (صور)

رئيس بلدية المخواة لـ«تواصل»: فتح مصرف «الراجحي» بعد أخذ التعهدات (صور)

٠٣:٤٧ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠١٦
استشهاد وكيل رقيب من منسوبي القوات البرية نتيجة سقوطه من آلية عسكرية

استشهاد وكيل رقيب من منسوبي القوات البرية نتيجة سقوطه من آلية عسكرية

٠٧:٤٩ م، الأثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠١٥
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

٠٤:١٠ م، الأحد، ١٤ أغسطس ٢٠٢٢
خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية البريطاني

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية البريطاني

٠١:٥٤ م، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *