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اليوم.. سبب مفاجئ يدفع الولايات المتحدة لإلغاء أكثر من 1116 رحلة جوية
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اليوم.. سبب مفاجئ يدفع الولايات المتحدة لإلغاء أكثر من 1116 رحلة جوية

اليوم.. سبب مفاجئ يدفع الولايات المتحدة لإلغاء أكثر من 1116 رحلة جوية

اليوم.. سبب مفاجئ يدفع الولايات المتحدة لإلغاء أكثر من 1116 رحلة جوية
٠٢:٥٤:٣٣ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ألغت الولايات المتحدة أكثر من 1116 رحلة جوية بسبب موجة الطقس السيء التي تمر بها الكثير من الولايات المتحدة حاليًا، بحسب “CNN”.

وبالنسبة للمطارات الأكثر إلغاء للرحلات، فجاء مطار أوهير الدولي بشيكاغو في المرتبة الأولى يليه مطار دنفر الدولي وميدواي الدولي في شيكاغو.

وخلال تلك الفترة تكثر عمليات السفر من الولايات المتحدة وإليها بسبب أعياد الميلاد التي يحرص أكثر الأمريكيين على حضورها في موطنهم الأصلي.

الولايات المتحدة تتعرض لطقس سيء

وتعاني الولايات المتحدة من طقس سيء جدًا هذا الأيام وهي من أكثر أوقات السنة صعوبة على الأمريكيين، وتأتي كذلك في وقت تواجه فيه أوروبا شبح نقص الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

في الوقت نفسه، استعدت الكثير من مناطق وسط الولايات المتحدة والممتدة من جبال روكى وحتى الغرب الأوسط لتلك الظروف المناخية السيئة، فى حين تم تحذير الولايات من خطر حدوث فيضانات وأعاصير تنجم عن عاصفة تهب على جميع أنحاء البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا إلغاء 1116 رحلة جوية الطيران الولايات المتحدة رحلات الطيران موجة الطقس السيء في أمريكا

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