ظهر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة رابغ بمنطقة مكة

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة، تساقطت أمطار غزيرة، ظهر اليوم، على محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة رابغ لهطول أمطار غزيرة وسط تقلبات جوية حذر منها مركز الأرصاد قبل أيام.

«الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى مساء يوم غد الخميس.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المحافظات

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، تشمل « العاصمة المقدسة وجدة ورابع وبحرة والكامل والجموم وخليص».

وأضافت أن الأمطار الغزيرة المتوقعة بدأت من الساعة الـ 1 من مساء أمس الأربعاء وتستمر – بمشيئة الله – حتى مساء اليوم الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

أمانة العاصمة المقدسة جاهزة بخطة للطوارئ

في الوقت نفسه، رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ، وذلك استعدادًا للأمطار المتوقع هطولها على مكة المكرمة، حيث شكلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات ووضعتها في جاهزية تامة لمباشرة أعمالها في كافة الأحياء والمخططات السكنية.

وأكدت أن ذلك يأتي ذلك حرصًا على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتهيئة الأجواء الآمنة لهم، وتفادي أي مخلفات أو تجمعات للمياه قد تنتج عن الأمطار، وتسخير إمكانياتها الآلية والبشرية.

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