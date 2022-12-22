لأول مرة.. إيلون ماسك يبرر السقوط المفاجئ لأسهم «تسلا»

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فقدت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الكثير من أسهمها، بعد أن أعلن الأخير استحواذه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب شبكة “CNBC”، فإن أسهم الشركة تراجعت بشكل حاد بالمقارنة بشركات صناعة السيارات الكبرى، وأغلقت يوم الثلاثاء الماضي عند حوالي 138 دولارًا للسهم، أو انخفضت بنسبة 8% خلال جلسة واحدة.

مقارنة بين انخفاض أسهم “تسلا” والشركات الأخرى

وبمقارنة بسيطة بين أسعار شركات السيارات الكبرى و”تسلا” منذ تولي “ماسك” مسؤولية “تويتر”، فيتضح أن أسهم شركة تسلا انخفضت بنسبة 59%، مقابل 26% لشركة فورد، و12% لشركة جنرال موتورز.

وتعليقًا على هذا التراجع المفاجئ، حاول “ماسك” تبرير ذلك في رده على أحد “مساهمي” تسلا: “مع اقتراب معدل العائد الحقيقي الخالي من المخاطر لأذون الخزانة من معدل العائد الأكثر خطورة في الأسهم، تنخفض قيمة الأسهم”.

كان ماسك قد باع بالفعل أسهمًا بمليارات الدولارات من حصته في “تسلا” لتمويل صفقة تويتر، بما في ذلك بيع 3.6 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت وثيقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية،كشفت أن إيلون ماسك، باع حصة أخرى من الأسهم، بقيمة 3.6 مليار دولار في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وخلال 3 أيام، باع ماسك 22 مليون سهم في تسلا، وفي أعقاب هذه الأنباء، تراجعت أسهم تسلا بنحو 3 في المئة في جلسة التداول الاعتيادية.

البنك الفيدرالي الأمريكي يستمر في رفع معدلات الفائدة

وقال رئيس شركة “تويتر”، في تغريدة، أمس الأول الثلاثاء، وسط صفقة البيع: “أواجه خطر التصريح بشكل واضح، على دراية بالديون في ظل أوضاع الاقتصاد الكلي المضطرب، خاصة عندما يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة”.

وتعد هذه ثاني مرة يبيع فيها ماسك أسهمًا بشركة تسلا، عقب شرائه تويتر مقابل 44 مليار دولار. وكان ماسك قد باع في نوفمبر الماضي 19.5 مليون سهم بقيمة 3.95 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيًا لتمويل صفقة تويتر.

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