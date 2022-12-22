وزير خارجية اليمن: ميليشيات الحوثي تمزق النسيج اليمني

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، إن ميليشيات الحوثي تمزق النسيج اليمني، مؤكدًا أن مشروع السلام قابل للتنفيذ إذا تم ردع الحوثي ومليشياته.

اليمن ينتقد حالة الاسترضاء الدولي للحوثيين

وانتقد الوزير، حالة الاسترضاء الدولي للحوثيين، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.

لابد من إنهاء العبث الحوثي

وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي تبنّى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كهدف استراتيجي وقدّم تنازلات مؤلمة لوقف نزيف الدم اليمني وإنهاء العبث الحوثي بحاضر اليمن ومستقبل.

وأكد أن الجرائم والاعتداءات الحوثية أوضحت فشل هذا المسار مع مليشيات لا تؤمن بالسلام نتيجة عقيدتها المتطرفة وتبعيتها المطلقة للمشاريع التخريبية في المنطقة.

الشعب اليمني يعاني من أزمة إنسانية خانقة

وأشار إلى أن الشعب اليمني يعاني من أزمة إنسانية خانقة منذ انقلاب الحوثي على التوافق الوطني ومصادرتها ونهبها لمؤسسات الدولة ومقدرات الشعب ليأتي تصعيدها الإرهابي باستهداف المنشآت النفطية في محاولة جديدة لتحويل الأزمة إلى كارثة إنسانية فعلية نظرا لتأثير ذلك على قدرة الحكومة في دفع مرتبات الموظفين والوفاء بالتزاماتها.

ارتفاع عدد ضحايا الأطفال في اليمن

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أحدث إحصاءاتها عن الضحايا من أطفال اليمن خاصة في المناطق التي يسيطر عليه االحوثي، كاشفة عن بيانات صادمة في هذا الصدد، أن عدد ضحايا حرب اليمن بلغ 11 ألفا من بينهم أكثر من 3700 قتيل، وأربعة آلاف طفل مجند من بينهم 91 فتاة.

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