اليوم.. «الصحة» تُعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 42 حالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 42 حالة، وحالة وفاة واحدة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة، بلغ 826,711 حالة من بينها 2,966 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة منها حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 814,242 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,503 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.