بالأرقام.. كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجورجيا خلال سنوات قليلة؟

تواصل – فريق التحرير:

ترتبط المملكة بعلاقات اقتصادية قوية مع جورجيا، كما تعد من أكثر الدول الداعمة لها سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية خاصة خلال العقد الأخير.

وتوضح الأرقام أن المملكة وقفت بجانب «تبليسي» في الكثير من المواقف لعل أبرزها وأوضحها عدم الاعتراف بالمنطقتين المتنازع عليهما “أبخازيا وأوسيتيا” واللتان تتمتعان بالحكم الذاتي حاليا.

ومثل مثل دول العالم الأخرى، حظيت “جورجيا” بدعم مادي قوي من المملكة، وحصلت على منح وقروض ميسرة خاصة في المجالات التعليمية، وانعكس ذلك على اقتصادها خلال فترات عصيبة مرت بها.

ماذا قدمت «تبليسي» للمملكة؟

جورجيا تعد واحدة من الدول التي يستمتع المواطنين السعوديين بزيارتها سنويا وليس هذا فقط بل تأتي في مقدمة اهتمام المواطنين ويزورها سنويا قرابة 50 ألف سائح.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 68 % من السياحة العربية في جورجيا تأتي من المملكة وحدها، لذا فإن «تبليسي» حريصة كل الحرص على تقوية وتنمية علاقتها الثنائية بالمملكة.

وتتمتع جورجيا – التي لا يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة – بطبيعة خلابة، وتعد مقصدا مهما للسائحين الراغبين في التمتع بالمناظر الجمالية والتقاط الصور الفوتوغرافية.

الأرقام التالية توضح تطور العلاقة بين البلدين:

1- 2015 تم افتتاح سفارة جورجيا في الرياض

2- 2018 افتتاح سفارة السعودية في تبليسي

3- تشتهر جورجيا بمنتجاتها الزراعية وتعمل حكومتها على تصدير الفواكه والخضروات إلى المملكة

4- السعوديون يتصدرون قائمة السياح العرب في جورجيا بـ 50 ألف سائح سنويا

5- المملكة تمثل 68 % من السياحة العربية في جورجيا

6- زار جورجيا ما يزيد على 117 ألف سائح سعودي خلال 2022

الاتفاقيات

-توقيع أول اتفاقية بين البلدين في عام 2016 وهي اتفاقية عامة تتعلق بالتعاون بين البلدين

-اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2019

المساعدات

منذ عام 2017 وحتى عام 2021 قدمت المملكة لجورجيا مساعدات مالية بقيمة 546.667 مليون دولار.

كان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل دولة رئيس الوزراء الجورجي في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين سموه ودولته، استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

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