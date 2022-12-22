«الزكاة والضريبة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
تواصل – فريق التحرير
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
1-أخصائي رئيسي مراقبة الأداء
المؤهلات والخبرة
-عامان من الخبرة في إدارة الأداء المؤسسي.
-يجب أن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادله.
2-مهندس رئيسي لتخطيط ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرة
-ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
-مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.
3-مشرف المراقبة ومراقبة الجودة
المؤهلات والخبرة
-يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
-من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
-ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا:
وظائف شاغرة بالهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم