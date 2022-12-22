الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
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«الزكاة والضريبة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

«الزكاة والضريبة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

«الزكاة والضريبة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض
٠١:٠٣:٢٠ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1-أخصائي رئيسي مراقبة الأداء

المؤهلات والخبرة

-عامان من الخبرة في إدارة الأداء المؤسسي.

-يجب أن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادله.

2-مهندس رئيسي لتخطيط ومراقبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرة

-ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

-مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

3-مشرف المراقبة ومراقبة الجودة

المؤهلات والخبرة

-يفضل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

-من درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

-ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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