«الدفاع المدني» يُحذر من هطول أمطار على «المدينة» حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات «الرايس، ويتبع»، حتى الساعة 12 مساء يوم الجمعة.

«الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة

كما حذرت المديرية، بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وعدد من المناطق حتى مساء اليوم الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

«الأرصاد» يُحذر من هطول أمطار على هذه المناطق

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بناءً على مؤشرات رادارات الطقس التي تبيّن استمرار تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر بمحاذاة منطقة مكة والمدينة وخاصة محافظة رابغ، وذلك مع توقعات بهطول كميات من الأمطار خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

عدة جامعات تعلق الدراسة الحضورية

فيما علقت جامعات الملك عبد العزيز وأم القرى وجدة الدراسة الحضورية بجميع المقرات والفروع، حيث إن الدوام سيكون عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

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