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«دراسة» حديثة تُحذر من ملونات الطعام: خطر كبير على الصحة

«دراسة» حديثة تُحذر من ملونات الطعام: خطر كبير على الصحة

«دراسة» حديثة تُحذر من ملونات الطعام: خطر كبير على الصحة
١٢:٣١:٠٧ م، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشف فريق من الباحثين بجامعة ماكماستر في كندا أن التعرض المستمر للإفراط في استخدام ملونات الطعام الاصطناعية يضر بصحة الأمعاء، ويعزز الالتهاب عن طريق تعطيل وظيفة الحاجز المخاطي بشكل مباشر.

ملونات الطعام تسبب خطرًا على الصحة

وأوضح فريق البحث أن دراسة حديثة أثبتت أن هناك أدلة متزايدة على أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسًا في تطور أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

خطر التناول طويل المدى لهذا الملون الغذائي

وحسب «سبوتنيك»، فقد أضاف الباحثون أن التناول طويل المدى للملون الغذائي الشائع الاستخدام «Red Alluring AC E129»، الموجود في منتجات الأطفال على وجه الخصوص، هو محفز محتمل لهذه الأمراض.

وأشاروا إلى أن العوامل البيئية لها دور مهم في تطوير العديد من الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية، ولا سيما أمراض الأمعاء الالتهابية، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، لأنها أمراض التهابية مزمنة خطيرة تصيب الجهاز الهضمي وتؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

وبين الفريق – حسب الدراسة – أن النظام الغذائي الغربي يتسم عادة باستهلاك مكثف للمكملات الغذائية والدهون واللحوم الحمراء والسكر وقلة تناول الألياف، مما يسهم في التهاب الأمعاء المزمن.

يذكر أن الإضافات الغذائية مثل المستحلبات والمثبتات والألوان الاصطناعية، تُستخدم كثيرًا على نطاق واسع لتحسين ملمس الأطعمة المصنعة ومدة صلاحيتها وجمالياتها.

أفاد عدد من الدراسات بأن المستويات العالية من هذه المواد المضافة، مثل مالتوديكسترين وثاني أكسيد التيتانيوم، بالإضافة إلى المكونات المضافة أثناء معالجة الطعام، بما في ذلك المستحلبات الغذائية والمحليات الصناعية، تغير الميكروبات المعوية، وتزيد من نفاذية الأمعاء وتقلل من سمك الحاجز المخاطي، وبالتالي تعزز الالتهاب.

الكلمات الدلالية:
الصحة القولون جامعة ماكماستر دراسة حديثة كندا ملونات الطعام

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