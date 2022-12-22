أبرز 4 أخطاء دوائية شائعة.. تعرف عليها (فيديو)

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أوضح مدير المركز الإعلامي في جمعية دوائي، الدكتور سفر الشهراني، أن هناك العديد من الأخطاء الدوائية الشائعة التي يرتكبها المرضى أو أقاربهم.

4 أخطاء دوائية شائعة

وقال في حديثه بـ”برنامج اليوم”، إن هناك 4 أخطاء دوائية شائعة وهي:

1-تناول أدوية مختلفة في وقت واحد.

2-وصف الدواء من مريض آخر وليس من صيدلي أو طبيب.

3-إهمال تاريخ الصلاحية.

4-عدم الاحتفاظ بمنشورات الأدوية.

ومؤخرًا، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنه يمكن الحصول على بدائل كافة الأدوية عند مسح الباركود الموجود على عبوة الدواء من خلال تطبيق طمني، في 4 خطوات هي:

-تحميل تطبيق طمني.

-مسح الباركود الموجود على الدواء من خلال التطبيق.

-تظهر كافة تفاصيل المنتج وكذلك البدائل.

-قم باختيار البدائل.

كما كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عدة ممارسات خاطئة عند استخدام الأدوية أو حفظها من قبل المواطنين، ومن بينها رمي المنشور قبل قراءته، وحفظ الأدوية بجانب الأجهزة الكهربائية، وترك الأدوية في الأماكن الحارة أو الرطبة.

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