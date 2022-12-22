وصول أولى دفعات العاملات المنزليات من تايلند إلى المملكة اليوم

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وصلت أولى دفعات العاملات المنزليات من تايلند إلى المملكة، صباح اليوم الخميس، فيما ينتظر وصول الدفعات الأخرى خلال الأيام التالية، استجابة لاتفاقية توظيف العمالة المنزلية التي تم توقيعها بين المملكة وتايلند.

وسعت المملكة – خلال الفترات الماضية – لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول لاستقدام العمالة المنزلية منها، حتى لا تعتمد على مصدر واحد فقط، وتضطر للاستجابة إلى مطالبه المتزايدة في هذا الشأن.

استئناف استقدام العمالة الفلبينية

وفي أوائل نوفمبر الماضي، استأنفت المملكة استقدام العمالة الفلبينية بعد توقف لنحو عام.

وجاء استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين، على ألا تتجاوز رسوم الاستقدام 17.288 ريالاً، من دون القيمة المضافة، حسب صحيفة «الوطن».

مذكرة تعاون بشأن استئناف إرسال العمالة الفلبينية

وبعد لقاءات مهمة تمت بين مسؤولين في وزارة الموارد البشرية وإدارة الفلبين للعمال المهاجرين، بهدف إنشاء العديد من الإصلاحات لتحسين الرفاهية ومراقبة ظروف العمل ونشر العمال الفلبينيين في المملكة بشكل أفضل، انتهت بتوقيع وزير الموارد البشرية مع وزيرة العمال المهاجرين في الفلبين، في سبتمبر الماضي، مذكرة تعاون بشأن استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة.

تحديد أسعار رسوم الاستقدام

وفي الـ 14 من أغسطس 2022، أعلنت الوزارة عن فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية عبر شركات الاستقدام، بغية ضبط الإجراءات وتجويدها، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية فيما أعقب ذلك إعلان الوزارة تحديد أسعار رسوم الاستقدام، كالآتي:

1 – سعر استقدام العمالة من دولة أُوغندا 9.500 ريال.

2 – تكلفة الاستقدام من تايلاند 10.000 ريال.

3 – تكلفة الاستقدام من دولة بنجلاديش 13.000 ريال.

4 – الاستقدام من دولة كينيا 10.870 ريالًا.

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