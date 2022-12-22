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تقليصًا لأمد التقاضي.. مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة

تقليصًا لأمد التقاضي.. مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة

تقليصًا لأمد التقاضي.. مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة
١١:٤٦:٣٢ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وافق مجلس القضاء الإداري في جلسةٍ عقدها مؤخرًا برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون (150) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و (120) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن هذا التعديل جاء ليؤكد ما توصل إليه ديوان المظالم، من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات إستراتيجيته، وما أسهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته.

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وكان مجلس القضاء الإداري، قد عقد جلسة، الثلاثاء الماضي، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح أمين مجلس القضاء الإداري فضيلة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين وترقية 64 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما ناقش عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات بشأنها.

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