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أقلها «طريف» بـ15 درجة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

أقلها «طريف» بـ15 درجة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

أقلها «طريف» بـ15 درجة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم
١١:٥٧:٢٠ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في القنفذة، و30 درجة في جازان، و28 في ينبع و27 في مكة المكرمة، و25 درجة في المدينة المنوة، و24 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة حيث سجلت أبها والباحة 19 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 15 درجة مئوية في طريف.

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«الأرصاد» يُحذر من هطول أمطار على هذه المناطق

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بناءً على مؤشرات رادارات الطقس التي تبيّن استمرار تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر بمحاذاة منطقة مكة والمدينة وخاصة محافظة رابغ، وذلك مع توقعات بهطول كميات من الأمطار خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

«الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وعدد من المناطق حتى مساء اليوم الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

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