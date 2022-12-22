تسبب الإسهال وفقدان الوزن.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الأمعاء القصيرة

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تعرف متلازمة الأمعاء القصيرة، بعدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص الأغذية بشكلٍ كافٍ، إمّا نتيجة نقص في طول الأمعاء، أو وجود خلل وظيفي بها، وتسبب أعراضًا بينها الإسهال وفقدان الوزن.

ويمكن للمرء الإصابة بهذه المتلازمة بعد إزالة جزء من الأمعاء بسبب تجلّط الأوعية الدموية فيه، أو الأورام، أو الالتهابات المُزمنة، مثل مرض “كرون”.

الأعراض

وهناك عدة أعراض شائعة لمتلازمة الأمعاء القصيرة وهي:

1-الإسهال، وإخراج براز دهني كريه الرائحة.

2-سوء التغذية، وفقدان الوزن.

3-التورّم في الساقين.

العلاج

يمكن علاج متلازمة الأمعاء القصيرة عبر توفير الدّعم الغذائي للمريض، وتقديم وجبات خاصّة من طريق التغذية الوريديّة، إضافةً إلى الخضوع لإجراءات جراحيّة مُتخصّصة، مثل زراعة الأمعاء.

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