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عاجل.. «الأرصاد» يُحذر من هطول أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

عاجل.. «الأرصاد» يُحذر من هطول أمطار على هذه المناطق خلال ساعات

عاجل.. «الأرصاد» يُحذر من هطول أمطار على هذه المناطق خلال ساعات
١١:٢٢:٠٠ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، بناءً على مؤشرات رادارات الطقس التي تبيّن استمرار تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة داخل البحر الأحمر بمحاذاة منطقة مكة والمدينة وخاصة محافظة رابغ، وذلك مع توقعات بهطول كميات من الأمطار خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

«الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وعدد من المناطق حتى مساء اليوم الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

جامعة جدة تعلق الدراسة الحضورية

فيما علقت جامعات الملك عبد العزيز وأم القرى و جدة الدراسة الحضورية بجميع المقرات والفروع، حيث إن الدوام سيكون عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

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