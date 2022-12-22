ما سرّ دفيء «مكة» في الشتاء؟ خبير طقس يوضح

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كشف خبير الطقس وأستاذ المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن من عظيم حكمة الله عز وجل، الدفء الملحوظ في أجواء مكة المكرمة في فصل الشتاء.

أسباب الدفء الملحوظ في أجواء مكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن أسباب الدفء الملحوظ في أجواء مكة المكرمة في فصل الشتاء، يرجع إلى عدة عوامل جغرافية وجوية، منها:

1 – مكة المكرمة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر سوى 300م، وهذه أدعى لكونها دافئة.

2 – وجود المصدات الجبلية العملاقة والمتمثلة في جبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة القادمة من الشمال والوسط إلى مكة المكرمة.

3 – كونها جنوبية «نسبيًا»، وبعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة المؤثرة على مناطق الشمال والوسط على سبيل المثال، ما يجعها دافئة الأجواء.

4 – قربها من البحر الأحمر، والذي يعمل في فترة المساء إلى تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر، الأمر الذي يساعد على تدفئة أجوائها.

شهرا ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة

وأضاف أنه وفقًا للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة، فإنه يتضح أن شهري ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير، مشيرًا إلى أن مدن ومحافظات الساحل الغربي تنعم بدفء نسبي لأسباب منها؛ تمدد منخفض البحر الأحمر الحراري، وأنه لا تزال الشمس في الرياض تغرب في جهة القبلة.

اليوم يبدأ فصل الشتاء حيث الانقلاب الشتوي

وأكد أن هذا اليوم، الخميس، يبدأ فصل الشتاء حيث الانقلاب الشتوي، وذلك وفق حركة الشمس الظاهرية، حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي ويبلغ طول فصل الشتاء 90 يومًا دخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي.

تقسيم السنة إلى 4 فصول لا يمثل الواقع

وأشار إلى أن تقسيم السنة إلى 4 فصول، ولكل فصل 3 شهور، كما درسنا وتعلمنا في المدارس، هذا التقسيم نظري اصطلاحي فلكي جغرافي، لا يمثل الواقع ولا ينسجم معه، إذ أن التغيرات والتقلبات الجوية لا تنسجم وتتفق مع بداية ونهاية وطول الفصول، والواقع أن لكل مكان، وموقع جغرافي حسابًا خاصًا له.

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