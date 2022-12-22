انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 219.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.24 ريال.

عيار 21 يسجل 192.09 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.09 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.65 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.06 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.76 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6827 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1537 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,527 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 219.63 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.33 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.12 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.81 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6830 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1537 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,629 ريال.

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