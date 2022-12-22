الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تسبب الإسهال وفقدان الوزن.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الأمعاء القصيرة
أقلها «طريف» بـ15 درجة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم
تقليصًا لأمد التقاضي.. مجلس القضاء الإداري يوافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة
جمعية «تمكين» تقدم خدماتها لـ444 من الأيتام ذوي الظروف الخاصة  
عاجل.. «الأرصاد» يُحذر من هطول أمطار على هذه المناطق خلال ساعات
انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحرك طفيف بالإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحرك طفيف بالإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحرك طفيف بالإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:٥٤:٥٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 22 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.00.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.56

فرنك سويسري 4.07

اقرأ أيضًا:

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أسعار العملات الأجنبية أمام الريال الريال السعودية المملكة اليورو سعر الدولار

مواد ذات صلة

المزيد
تعليم الجوف: تعليق الدراسة اليوم الاثنين بمدارس البنين والبنات

تعليم الجوف: تعليق الدراسة اليوم الاثنين بمدارس البنين والبنات

١٢:٢٨ ص، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
الأحد المقبل.. موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين بوظائف «جامعة الطائف»

الأحد المقبل.. موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين بوظائف «جامعة الطائف»

٠١:٢٤ م، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦
غرق سفينة تقل 700 مهاجر أمام السواحل الليبية

غرق سفينة تقل 700 مهاجر أمام السواحل الليبية

٠٢:٠٥ م، الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥
مساعد مدير عام تعليم الطائف: جميع الحسابات منتحلة وأنا بري منها

مساعد مدير عام تعليم الطائف: جميع الحسابات منتحلة وأنا بري منها

٠٩:٣٦ م، الخميس، ٢٦ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *