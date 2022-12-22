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توضيح من «الزكاة والضريبة» حول خضوع رسوم خدمة التوصيل للقيمة المضافة

توضيح من «الزكاة والضريبة» حول خضوع رسوم خدمة التوصيل للقيمة المضافة

توضيح من «الزكاة والضريبة» حول خضوع رسوم خدمة التوصيل للقيمة المضافة
١٠:٥٨:٠٨ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، قواعد خضوع رسوم خدمة التوصيل لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين.

وقالت الهيئة: “تخضع جميع الخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قبل شخص مسجل بالنظام، وفي حال تم فرض رسوم على خدمة التوصيل ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام”.

الإقرارات الضريبية

ومؤخرًا، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

الهيئة تدعو المكلفين من قطاع الأعمال بالتواصل معها

كما دعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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