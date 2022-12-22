صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، صباح اليوم، تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار على جدة، صباح اليوم، وسط تقلبات جوية حذر منها المركز الوطني للأرصاد قبل يومين.

جامعة جدة تعلق الدراسة الحضورية

فيما علقت جامعة جدة الدراسة الحضورية بجميع مقرات وفروع الجامعة، مؤكدة أن الدوام سيكون عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة مع جريان السيول

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

«الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وعدد من المناطق حتى مساء اليوم الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

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