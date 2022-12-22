«تعليم ينبع» تدعو الطلاب إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات

تواصل – واس:

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع جميع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، للتسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يستمر التسجيل فيها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 شعبان 1444هـ.

* أهم أهداف مسابقة «كانجارو» موهبة

وأوضحت إدارة التعليم أن المسابقة تهدف إلى:

1 – تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات.

2 – تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية.

3 – تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية.

4 – توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

5 – تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

6 – اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية، للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.

وأشارت إلى أن مسابقة «كانجارو موهبة» للرياضيات، تعتبر من أكبر المسابقات في العالم، حيث يشترك فيها أكثر من 92 دولة، وتحتوي المسابقة على تحديات ذهنية تتطلب قدرة كبيرة من التحليل والذكاء للوصول إلى الحل في النهاية.

اقرأ أيضًا:

“تعليم ينبع” تدعو الطلاب للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي