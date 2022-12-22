الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تعليم ينبع» تدعو الطلاب إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات
بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف ريال.. السوق السوداء ترفع أسعار السيارات الجديدة
صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة
«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات
هل يجوز لأي شخص التقديم للضمان الاجتماعي؟ «الخثلان» يُجيب (فيديو)
تنبيه مهم من «المرور» للسائقين بخصوص القيادة أثناء سقوط الأمطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«تعليم ينبع» تدعو الطلاب إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات

«تعليم ينبع» تدعو الطلاب إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات

«تعليم ينبع» تدعو الطلاب إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات
١٠:٣٨:٢٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع جميع الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، للتسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات، التي تنظمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يستمر التسجيل فيها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 شعبان 1444هـ.

* أهم أهداف مسابقة «كانجارو» موهبة

وأوضحت إدارة التعليم أن المسابقة تهدف إلى:

1 –  تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات.

2 – تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية.

3 – تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية.

4 –  توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

5 – تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

6 – اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية، للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.

وأشارت إلى أن مسابقة «كانجارو موهبة» للرياضيات، تعتبر من أكبر المسابقات في العالم، حيث يشترك فيها أكثر من 92 دولة، وتحتوي المسابقة على تحديات ذهنية تتطلب قدرة كبيرة من التحليل والذكاء للوصول إلى الحل في النهاية.

اقرأ أيضًا:

“تعليم ينبع” تدعو الطلاب للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياضيات تعليم ينبع مؤسسة موهبة مسابقة كانجارو موهبة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. سيول عارمة في «وادي الليث»

شاهد.. سيول عارمة في «وادي الليث»

٠٢:٠١ ص، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
أمطار على نجران.. و«الباحة» و«الحدود الشمالية» تزيلان مخلفاتها

أمطار على نجران.. و«الباحة» و«الحدود الشمالية» تزيلان مخلفاتها

٠٩:٤٤ م، الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
إندونيسيا.. ابتكار «مساجد متنقلة» للتغلب على بعد المسافات (فيديو)

إندونيسيا.. ابتكار «مساجد متنقلة» للتغلب على بعد المسافات (فيديو)

١٠:٠٥ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦
كسرت قواعد عملها.. «آبل» تُعلن عن إضافة ميزة جديدة في هواتف آيفون

كسرت قواعد عملها.. «آبل» تُعلن عن إضافة ميزة جديدة في هواتف آيفون

٠٢:٢٤ ص، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *