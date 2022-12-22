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«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات
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«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات

«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات

«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات
١٠:٢١:٣٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الخميس، بـ3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات.

وقالت في تغريدة على تويتر: “لحماية العين من الشاشات: اضبط إضاءة الغرفة، قلل من استخدام الهاتف وسطوع الشاشة، ارمش باستمرار لترطيب العين”.

ومؤخرا، وجه محمد الحربي، طبيب البصريات والمهتم بالتثقيف والتوعية وصحة العين، بعض النصائح لحماية النظر والعين.

صحة العين

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: “في الأجواء الحلوة بعض النصائح عن صحة العين كالتالي:

– النظارة الشمسية ضرورية حتى لو الأجواء غائمة، لأن الغاية منع الأشعة فوق البنفسجية.

– دخان الحطب لا ينظف العين بل يسبب تهيجات وجفافًا.

– يفضل البعد عن شبّة النار في حال كنت ترتدي العدسات اللاصقة.

وفي وقت سابق، أكد الحربي أن تثبيت القرنية هو إجراء بسيط وسهل، والغاية منه منع تقدم القرنية المخروطية وعدم تدهورها حتى لا تصل لمراحل متقدمة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن  تثبيت القرنية ليس الغاية منه تصحيح النظر”.

وتابع “يتم تثبيت القرنية، عبر وضع قطرات من مادة مخصصة (فيتامين B₂) ومن ثم تسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها وذلك لتقوية روابط القرنية”.

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