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بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف ريال.. السوق السوداء ترفع أسعار السيارات الجديدة
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بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف ريال.. السوق السوداء ترفع أسعار السيارات الجديدة

بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف ريال.. السوق السوداء ترفع أسعار السيارات الجديدة

بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف ريال.. السوق السوداء ترفع أسعار السيارات الجديدة
١٠:٢٩:٠٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشطت السوق السوداء للسيارات الجديدة في المملكة بسبب تأخر المعارض في تسليمها للزبائن، حتى إن حجوزات الاستلام أصبحت تباع بمبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال.

وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن وكالات السيارات تعاني حاليًا من عدم وجود بعض الموديلات، لذا فإن بعض الوكلاء استغل الأمر وأصبح يبيع السيارة بفارق يبدأ من 5 آلاف ريال عن سعرها الأصلي.

وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تأخر المصانع في تصنيع السيارات اللازمة نتيجة عدم توفر المواد الخام اللازمة للعملية وقد ترتب على ذلك ضعف التوريد للمصانع.

شراء الحجز المسبق بأي ثمن

واتجه بعض المواطنين إلى وكالات السيارات لشراء الحجز المسبق بأي ثمن؛ لعدم قدرتهم على الانتظار أكثر، ورغبتهم في الحصول على السيارة حتى لو ارتفع سعرها قليلاً عما هو متفق عليه.

وأصبح الأمر يشبه السوق السوداء؛ لأن بعض المتعاملين مع وكالات السيارات وأقاربهم قاموا بشراء الحجوزات المسبقة ثم بدأوا في عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي للراغبين في شراء السيارات سريعًا.

وبالتأكيد كلما اقترب موعد الحجز زاد سعر البيع، ويقوم صاحب الحجز الأصلي بالتنازل للمالك الجديد عن الحجز في مقابل تعهد خطي بعد أن يحصل على المبلغ المتفق عليه.

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