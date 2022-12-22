الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تعليم ينبع» تدعو الطلاب إلى التسجيل في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات
بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف ريال.. السوق السوداء ترفع أسعار السيارات الجديدة
صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة
«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات
هل يجوز لأي شخص التقديم للضمان الاجتماعي؟ «الخثلان» يُجيب (فيديو)
تنبيه مهم من «المرور» للسائقين بخصوص القيادة أثناء سقوط الأمطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض

تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض

تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض
٠٩:٤٧:١١ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

دشنت العلامة التجارية “سنشوي” أولى فروعها في مدينة الرياض، على الدائري الغربي مخرج 26 قبل كارفور.

ويعتبر “سنشوي” براند سعودي يقدم المشويات والمأكولات بطريقة مختلفة ومميزة، حيث تتضمن فكرته تقديم المشاوي عبر المخبوزات بأنواعها العادي والبر، والفطائر العادي والبر، وكذلك العربي المشوي على الفحم؛ بالإضافة إلى المقبلات والعصائر الطازجة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمطاعم “سنشوي”، الأستاذ عبد الرحمن المغيرة، أن العمل على “سنشوي” بدأ منذ ما يقارب العامين؛ حيث جرى ترتيب الانطلاقة بداية من اختيار الاسم الذي يجمع بين فكرة الشوي مع أسياخ المشويات التي شكلت نقاط الاسم في الهوية البصرية للبراند.

وأضاف دشّنا أولى فروعنا الخميس 8 / 12 / 2022م وبإذن الله تعالى نعمل على ترتيب افتتاح فروع جديدة في عدة أماكن من مدينة الرياض، وخاصة في الشمال والشرق، ولاحقًا ستكون هناك في الجنوب والوسط خلال الفترة القادمة بعون الله تعالى.

وأكد الرئيس التنفيذي أنهم يقدمون عرضًا خاصًا خلال فترة الافتتاح حاليًا بخصم 20% على جميع الأصناف، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري 2022م.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الرياض الفطائر المخبوزات المشويات سنشوي مطاعم

مواد ذات صلة

المزيد
«مرور الرياض» تضبط ٤ آلاف سيارة ليموزين مخالفة (صور)

«مرور الرياض» تضبط ٤ آلاف سيارة ليموزين مخالفة (صور)

١٠:٢٩ ص، الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠١٥
القوة إلى ضعف والتمدد إلى انكماش.. 14 نصيحة مع بداية يوم جديد

القوة إلى ضعف والتمدد إلى انكماش.. 14 نصيحة مع بداية يوم جديد

٠٨:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
جازان.. القِصاص من جانٍ قتل آخر بـ «فاروع»

جازان.. القِصاص من جانٍ قتل آخر بـ «فاروع»

١١:١٤ ص، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥
دراسة حديثة: الموز يعالج كافة متحورات كورونا

دراسة حديثة: الموز يعالج كافة متحورات كورونا

٠٧:٥٤ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *