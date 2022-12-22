تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض

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دشنت العلامة التجارية “سنشوي” أولى فروعها في مدينة الرياض، على الدائري الغربي مخرج 26 قبل كارفور.

ويعتبر “سنشوي” براند سعودي يقدم المشويات والمأكولات بطريقة مختلفة ومميزة، حيث تتضمن فكرته تقديم المشاوي عبر المخبوزات بأنواعها العادي والبر، والفطائر العادي والبر، وكذلك العربي المشوي على الفحم؛ بالإضافة إلى المقبلات والعصائر الطازجة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمطاعم “سنشوي”، الأستاذ عبد الرحمن المغيرة، أن العمل على “سنشوي” بدأ منذ ما يقارب العامين؛ حيث جرى ترتيب الانطلاقة بداية من اختيار الاسم الذي يجمع بين فكرة الشوي مع أسياخ المشويات التي شكلت نقاط الاسم في الهوية البصرية للبراند.

وأضاف دشّنا أولى فروعنا الخميس 8 / 12 / 2022م وبإذن الله تعالى نعمل على ترتيب افتتاح فروع جديدة في عدة أماكن من مدينة الرياض، وخاصة في الشمال والشرق، ولاحقًا ستكون هناك في الجنوب والوسط خلال الفترة القادمة بعون الله تعالى.

وأكد الرئيس التنفيذي أنهم يقدمون عرضًا خاصًا خلال فترة الافتتاح حاليًا بخصم 20% على جميع الأصناف، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري 2022م.