الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 16.6% في أكتوبر
تدشين أولى فروع سلسلة مطاعم «سنشوي» في الرياض
منصة اجتماعية تكتسب مليوني متابع هجروا تويتر بسبب «إيلون ماسك»
تذكرها صباح كل يوم جديد.. 10 نصائح للنجاح في حياتك العملية
متى يحق للمطلقة التسجيل للحصول على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب
هاشتاق «رئيس وزراء جورجيا» يتصدر التريند.. ومغردون: المملكة أول من قدم الدعم لـ«تبليسي»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 16.6% في أكتوبر

عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 16.6% في أكتوبر

عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 16.6% في أكتوبر
٠٩:٥٦:١٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 16.6%، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية 4.4% في أكتوبر على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات غير النفطية 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء، انخفاض الصادرات غير البترولية بمقدار 0.1 مليار ريال، وبنسبة 0.4% مقارنة مع سبتمبر 2022.

وارتفعت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2022 بنسبة 13.9% عن شهر أكتوبر 2021، حيث بلغت قيمتها 120.7 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مرتفعة عن 106 مليار ريال في أكتوبر 2021.

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 29.4%

كانت الهيئة قد كشفت عن ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية في المملكة بنسبة 29.4% في الربع الأول من عام 2022 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021.

وأضافت: سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للمملكة 29.4% في الربع الأول من 2022م

الكلمات الدلالية:
الإحصاء السعودية الصادرات الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
فوائد وأضرار عصير القصب

فوائد وأضرار عصير القصب

١٠:٣٦ ص، الأثنين، ١٦ مارس ٢٠١٥
«النقل» لعملاء مكاتب تأجير السيارات: لا توقِّعوا أي أوراق على بياض

«النقل» لعملاء مكاتب تأجير السيارات: لا توقِّعوا أي أوراق على بياض

٠٣:٣٢ م، السبت، ٢٩ يوليو ٢٠١٧
«تواصل» تنشر جدول أئمة التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر بالحرم المكي

«تواصل» تنشر جدول أئمة التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر بالحرم المكي

٠٣:٠٧ ص، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠١٧
«مدني الرياض»: حالة وفاة وإنقاذ 85 احتجزتهم مياه الأمطار

«مدني الرياض»: حالة وفاة وإنقاذ 85 احتجزتهم مياه الأمطار

٠٤:٤٥ م، الأربعاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *