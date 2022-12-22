عاجل.. الإحصاء: ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 16.6% في أكتوبر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 16.6%، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية 4.4% في أكتوبر على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات غير النفطية 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء، انخفاض الصادرات غير البترولية بمقدار 0.1 مليار ريال، وبنسبة 0.4% مقارنة مع سبتمبر 2022.

وارتفعت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2022 بنسبة 13.9% عن شهر أكتوبر 2021، حيث بلغت قيمتها 120.7 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مرتفعة عن 106 مليار ريال في أكتوبر 2021.

ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 29.4%

كانت الهيئة قد كشفت عن ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية في المملكة بنسبة 29.4% في الربع الأول من عام 2022 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021.

وأضافت: سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الصادرات السلعيَّة غير البترولية للمملكة 29.4% في الربع الأول من 2022م