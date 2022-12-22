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هل يجوز لأي شخص التقديم للضمان الاجتماعي؟ «الخثلان» يُجيب (فيديو)
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هل يجوز لأي شخص التقديم للضمان الاجتماعي؟ «الخثلان» يُجيب (فيديو)

هل يجوز لأي شخص التقديم للضمان الاجتماعي؟ «الخثلان» يُجيب (فيديو)

هل يجوز لأي شخص التقديم للضمان الاجتماعي؟ «الخثلان» يُجيب (فيديو)
١٠:٢٠:٣٩ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الضمان الاجتماعي في المملكة يُصرف للمستحقين للزكاة.

لا يجوز لأي أحد أن يأخذ من الضمان الاجتماعي

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن الجهات المعنية نبهت مرارًا وتكرارًا أن الضمان الاجتماعي في المملكة يُصرف للمستحقين للزكاة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ من هذا الضمان إلا إذا كان مستحقًا للزكاة وتنطبق عليه شروط الضمان الاجتماعي في المملكة.

وأضاف أن من ليس عنده دخل وعليه ديون، فهو مستحق للزكاة ويجوز له أن يتقدم ويأخذ من الضمان الاجتماعي، ولا بأس بذلك طالما انطبقت عليه شروط هذا الضمان.

جاء ذلك خلال رده على سؤال يقول: «الضمان الاجتماعي المطور هو للفئات الأشد حاجة، من الفقراء المستحقين للزكاة، فهل يجوز لي التقديم بطلب صرف لي، خاصة وأني ليس لي دخل وعلي ديون وصلت لأكثر من 15 ألف ريال».

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الكلمات الدلالية:
الخثلان الزكاة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور

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