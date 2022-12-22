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تنبيه مهم من «المرور» للسائقين بخصوص القيادة أثناء سقوط الأمطار
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تنبيه مهم من «المرور» للسائقين بخصوص القيادة أثناء سقوط الأمطار

تنبيه مهم من «المرور» للسائقين بخصوص القيادة أثناء سقوط الأمطار

تنبيه مهم من «المرور» للسائقين بخصوص القيادة أثناء سقوط الأمطار
١٠:١٧:٢٠ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نصحت الإدارة العامة للمرور باتباع عدة إرشادات عند هطول الأمطار، حرصًا منها على سلامة المواطنين ومرتادي الطرق.

وقالت في مقطع فيديو على حسابها بـ”تويتر”، إن هناك 4 خطوات يجب اتباعها في مثل هذه الحالات وهي كالتالي:

نصائح للسائقين خلال الأمطار

1- اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

2- في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه.

3- تمهل وخفف السرعة.

4- تجنب برك وتجمعات المياه.

تعليق الدراسة

وخلال الساعات الماضية، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على العديد من مناطق المملكة اليوم الخميس، ما حدا ببعض المدارس والجامعات بالإعلان عن تعليق الدراسة.

ومؤخرًا، استعرضت الإدارة العامة للمرور، أبرز الحلول التقنية في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

جاء ذلك ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لفعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022” وإستراتيجية السلامة المرورية بمنطقة تبوك.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهودها في تعزيز السلامة المرورية.

وفي وقت سابق، أكد برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات، أن بند الطفاية والمثلث من ضمن بنود عدم الاجتياز وفقًا للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات.

وأوضح البرنامج أن موظفي الفحص الفني يفحصون أكثر من 70 جزءًا بالمركبة وفقًا للائحة المنفذة لنظام الفحص والمواصفة القياسية، علمًا بأن بند الطفاية والمثلث هي من ضمن بنود عدم الاجتياز، وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.

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«المرور» يستعرض أبرز الحلول التقنية في تعزيز السلامة على الطرق (صور)

 

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