ما السر؟.. 1490 بلاغًا عن سيارة عالقة في أول أسبوع من ديسمبر

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كشف مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري سجل أرقامًا قياسية في عدد البلاغات للمركبات والسيارات العالقة في الصحارى والرمال والوحول والأودية، بنسبة تجاوزت الـ 100% من الشهر الماضي، وذلك مع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول، والقيام بالرحلات البرية الشتوية.

عدد البلاغات المسجلة في أسبوع واحد

وأوضح حسب صحيفة «الوطن»، أنه خلال الأسبوع الأول تم تسجيل 1490 بلاغًا، بينما سجلت أيام نهاية الأسبوع 1012 بلاغًا، فيما وصل أكبر عدد للبلاغات في يوم واحد فقط نحو 382 بلاغًا تلقتها عمليات الفريق بمعظم مناطق المملكة.

أسباب زيادة حوادث الاحتجاز في الأودية والرمال

وأكد أن أسباب زيادة حوادث الاحتجاز في الأودية والرمال، تكمن في التهاون في تجاوز السيول وأماكن الوحول والرمال، مما يجعلهم عرضة للخطر، إضافة إلى هواية العديد من الشباب في مزاولة التطعيس في رمال الصحارى دون الالتزام بالإرشادات وتعليمات السلامة.

عدد البلاغات خلال أسبوعين

وأشار إلى أن عدد البلاغات خلال أسبوعين وصل 2199 بلاغًا، وأن أكبر عدد بلاغات خلال أسبوع 1490 بلاغًا، وأن أكبر عدد بلاغات نهاية الأسبوع وصل 1012 بلاغًا، كما أن أكبر عدد بلاغات خلال يوم واحد وصل 382 بلاغًا، لافتًا إلى أن معدل البلاغات في اليوم الواحد وصل لـ 158 بلاغًا.

أما عن عدد الأشخاص الذين عثر عليهم أحياء فقد بلغ 10 أفراد، مع 8 مفقودين جار البحث عنهم، مؤكدًا أن هناك عددًا من المفقودين بالمناطق، وهو كالآتي:

1 – الرياض، 5 مفقودين، عثر على 4 منهم.

2- الحدود الشمالية مفقودان، عثر عليهما.

3 – وادي الدواسر مفقود، عثر عليه.

4 – المنطقة الشرقية مفقود، عثر عليه.

5 – جدة، مفقود جار البحث عنه.

«الدفاع المدني» يُحذر من أمطار غزيرة

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة وعدد من المناطق، حتى مساء اليوم الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

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