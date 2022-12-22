منصة اجتماعية تكتسب مليوني متابع هجروا تويتر بسبب «إيلون ماسك»

تواصل – فريق التحرير:

هجر نحو مليوني متابع نشط منصة تويتر بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها، واتجهوا نحو شبكة “ماستودون” الاجتماعية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفع إجمالي المستخدمين النشطين شهريًا للمنصة الاجتماعية الشهيرة من 300 ألف إلى 2.5 مليون مستخدم.

مؤسس ماستودون: المنصة شهدت زيادة كبرى في معدل الاستخدام الشهري

وقال مؤسس ماستودون، يوجين روتشكو، إن المنصة الاجتماعية شهدت زيادة كبرى في معدل الاستخدام الشهري في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر.

وهذه الفترة هي تحديدًا الفترة التي تمت خلالها صفقة استحواذ ماسك على تويتر، وموجة القرارات والتغييرات الجذرية التي أحدثها في منصة التغريدات ودفعت المستخدمين للهجرة إلى منصات مختلفة.

تعريف بالمنصة الاجتماعية الصاعدة

و”ماستودون” هي منصة اجتماعية عمرها 6 سنوات، تعتمد فكرتها في المقام الأول على اللامركزية في تخزين واستضافة البيانات، فليست هناك سيطرة لكيان واحد على كافة خوادم الشبكة.

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