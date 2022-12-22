هاشتاق «رئيس وزراء جورجيا» يتصدر التريند.. ومغردون: المملكة أول من قدم الدعم لـ«تبليسي»

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تصدر هاشتاق “رئيس وزراء جورجيا”، إراكلي غاريباشفيلي، التريند، صباح اليوم، تزامنا مع الزيارة التي يجريها للمملكة، وعقد خلالها جلسة مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مغردون يشيدون بالعلاقات بين البلدين

وتداول مغردون مقاطع فيديو عديدة للحظة استقبال رئيس وزراء جورجيا في قصر اليمامة بالرياض، وتنظيم العروض العسكرية الفخمة.

وقال أحد المغردين في تعليقه على فيديو مرفق: سمو ‎ولي العهد ودولة رئيس وزراء ‎جورجيا يستعرضان خلال جلسة مباحثات رسمية علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف آخر: رئيس وزراء جورجيا في الرياض.. العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت 1994 وافتتحت تبليسي سفارتها في السعودية 2015 بينما افتتحت الرياض سفارتها في تبليسي 2018. ويزور جورجيا سنويًا أكثر من 50 ألف سائح سعودي.

وأضاف مغرد ثالث: “بإذن الله تكون زيارة خير للبلدين وماستغربت زيارة رئيس جورجيا للسعودية لأن الحكومة الجورجية تحترم وتقدر المملكة، لأننا من اول الناس اللي قدموا لهم الدعم والمساعدات المالية بـ 546 مليون دولار عشان 11 مشروعًا تعليميًا في جورجيا”.

وبحسب البيان الرسمي، جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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