متى يحق للمطلقة التسجيل للحصول على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه يمكن للمطلقة التسجيل للحصول على الدعم عقب تحديث بياناتها إلى مطلقة في الأحوال المدنية.

وقال في تغريدة على “تويتر” ردًا على إحدى المستفيدات: “في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى مطلقة، بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

وأضاف أنه “في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن)”.

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»