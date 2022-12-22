الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات لتسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز
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خدمة اليوم.. 5 خطوات لتسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز
٠٨:٢٥:٠١ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات لتسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز.

حيث أطلقت وزارة العدل خدمة خطوات لتسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز، وذلك في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

* الخدمة متاحة لجميع المستفيدين

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة، على النحو التالي:

1 – الدخول على بوابة ناجز.

2 – تبويب القضاء.

3 – اختيار القضية.

4 – اختيار الجلسة.

5 – ضغط زر تسجيل الحضور.

الصورة

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عددًا من الشروط المسموح بها خلال تسجيل حضور أطراف الدعوى عبر بوابة ناجز، وهي:

1 – تسجيل الحضور لأطراف القضية المسجلين فقط.

2 – لا يمكن إلغاء الحضور بعد تأكيد التحضير من البوابة.

3 – التسجيل قبل 15 دقيقة من مواعيد الجلسة، وحتى انتهاء وقت الجلسة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أطراف الدعوى بوابة ناجز خدمة اليوم وزارة العدل

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