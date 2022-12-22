هيئة النقل: 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا ابتداء من هذا الموعد
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كشفت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي في 10 / 07 / 1444 الموافق 1 / 2 / 2023.
ومن بين المخالفات التي سيتم رصدها آليا ما يلي:
1- استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد
2- تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل.
3- تشغيل الحافلات ببطاقة تشغيل منتهية.
4 أسباب لاعتماد هذه المنظومة
وعن أسباب اعتماد تلك المنظومة، أشارت “النقل” إلى أنها تستهدف تحقيق ما يلي :
1- تعزيز السلامة المرورية.
2- رفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة.
3- الإسهام في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
4- التأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.
وقالت الهيئة إنه سيتم إضافة المخالفات تباعًا كما سيتم التنبيه عن تلك المخالفات كذلك.
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