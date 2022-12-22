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هيئة النقل: 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا ابتداء من هذا الموعد
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هيئة النقل: 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا ابتداء من هذا الموعد

هيئة النقل: 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا ابتداء من هذا الموعد

هيئة النقل: 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا ابتداء من هذا الموعد
٠٨:١٤:٢٥ ص، الخميس، ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي في 10 /‏‏ 07 /‏‏ 1444 الموافق 1 /‏‏ 2 /‏‏ 2023.

ومن بين المخالفات التي سيتم رصدها آليا ما يلي:

1- استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد

2- تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل.

3- تشغيل الحافلات ببطاقة تشغيل منتهية.

4 أسباب لاعتماد هذه المنظومة

وعن أسباب اعتماد تلك المنظومة، أشارت “النقل” إلى أنها تستهدف تحقيق ما يلي :

1- تعزيز السلامة المرورية.

2- رفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة.

3- الإسهام في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

4- التأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.

وقالت الهيئة إنه سيتم إضافة المخالفات تباعًا كما سيتم التنبيه عن تلك المخالفات كذلك.

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