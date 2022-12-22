حتى لا تتضاعف الأعراض.. 4 أطعمة يجب على مرضى القلب تجنبها

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نصحت مجلة “فام اكتويال”، المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية بتجنب 4 أطعمة، للوقاية من تداعيات هذه الأمراض التي تمثل وفق منظمة الصحة العالمية أول سبب للوفاة في العالم.

ووفق تقرير نشرته المجلة، فإن تلك الأطعمة هي:

1 – الخبز

نصحت المجلة مريض القلب والأوعية الدموية بأن يحرص على عدم تناول كمية كبيرة من الخبز، لأن هذا الطعام يحتوي على الكثير من الصوديوم، والاستهلاك المرتفع للصوديوم يمكن أن يرفع مستوى الضغط الدموي، الذي يعد أحد أسباب خطر الاصابة بالسكتة الدماغية ومشكلات القلب.

2 – السمن النباتي

قال تقرير المجلة، إن السمن النباتي أو المارغرين ليس بديلاً مثاليًا للزبدة، إذ غالبًا ما نجده في الأسواق مصنوعًا من زيت النخيل، الذي يحتوي على كمية مرتفعة من الدهون المشبعة التي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.

3 – الحليب الكامل الدسم

تعتبر معظم منتجات الألبان من المصادر المهمة للأحماض الدهنية المشبعة، لذلك تعد المشروبات النباتية، مثل حليب اللوز أو حليب الصويا، الأفضل؛ لأنها غنية بالدهون غير المشبعة، المفيدة للقلب.

4 – المشروبات الغازية “الدايت”

المشروبات الغازية مضرة بالصحة، وكل ما يطلق عليه اسم بديل غذائي لها ليس أفضل منها، إذ يمكن أن تؤثر المُحليات الصناعية الموجودة فيها، على سبيل المثال، على إنتاج البروتينات المهمة التي تحمينا من السمنة ومرض السكري، لذلك من الأفضل شرب الشاي، سواء الأسود أو الأخضر أو الماء المنكه بأوراق النعناع.

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